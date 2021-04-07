С 9 по 12 апреля движение общественного транспорта по улице Чаадаева будет запрещено

Ряд маршрутов изменится из-за ремонта улицы Чаадаева. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
Движение общественного транспорта на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ между домами №20 и №21. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 20:00 9 апреля до 05:00 12 апреля 2021 года.
Троллейбус №15 будут ходить только до остановки «Парк Культуры».
Автобус А-3 будет курсировать по улицам Ярошенко, Черняховского, бульвару Юбилейному в оба направления.
Автобусы № А-12, А-45, А-57, А-65, Т-45, Т-55, Т-65, Т-76 поедут по улицам Ярошенко, Черняховского, Мирошникова. В обратном направлении они будут следовать согласно этому же маршруту.
Для удобства на этих маршрутах появятся такие временные остановки, как «Парк Культуры», «Зоопарк Лимпопо», «Улица Ярошенко», «Улица Черняховского».
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