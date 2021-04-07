С 1 мая из Нижнего Новгорода появятся ежедневные рейсы в Екатеринбург

С 1 мая 2021 года авиаперелеты в Екатеринбург из Нижнего Новгорода станут ежедневными. Компания Red Wings увеличивает частоту полетов на направлении. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Полёты будут совершаться на самолётах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек.

По понедельникам самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 12:35, а по вторникам, четвергам и субботам в 12:40, в то время как прибытие в аэропорт Кольцово запланировано на 16:35.

По средам и пятницам вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 19:15, прилет в Екатеринбург – в 23:05.

По воскресеньям отправление из Нижнего Новгорода назначено на 14:05, а прибытие в столицу Урала – на 18:00.

Напомним, что маршрут «Нижний Новгород – Екатеринбург» субсидируются по постановлению правительства РФ №1242.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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