Замглавы нижегородского вуза подозревают в присвоении студенческих стипендий

Заместителя руководителя нижегородского филиала Самарского государственного университета (СамГУПС) подозревают в мошенничестве. По версии следствия, на протяжении последних двух лет мужчина присваивал себе стипендии студентов, а также обманывал преподавателей.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО, 49-летний заместитель главы вуза похищал часть бюджетных ассигнований, предназначавшихся для премирования студентов, принимающих активное участие в жизни университета. Некоторым студентам премии все же выплачивались, но с условием, что часть средств они вернут – якобы на нужды родного вуза. Также подозреваемый ввел в заблуждение подчиненных сотрудников и приглашенных преподавателей.

«Стоимость преподавательских услуг, связанных с проведением занятий, завышалась, и часть денег, необходимых якобы для нужд учебного заведения, также перечислялась подозреваемому», - пояснили в УТ МВД России по ПФО.

Похищенными из бюджета деньгами находчивый сотрудник университета распоряжался по своему усмотрению. Всего в его кармане осели 118 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ему грозит до шести лет тюрьмы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.