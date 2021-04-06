В 2021 году на ремонт Окского съезда в Нижнем Новгороде потратят 17,6 млн рублей

Окский съезд отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода за 17,6 миллионов рублей. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «Newsroom 24» со ссылкой на главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.

Участок дороги от площади Лядова до Молитовского мост планируют привести в нормативное состояние к 3 августа 2021 года.

Известно, что на время проведения работ проезжая часть будет сужена до одной полосы. Также появится знак ограничения скорости 40 километров в час.

Ещё за три ночные смены рабочие планируют уложить на съезде асфальтобетонный слой. Для этого будет перекрыт спуск к Молитовскому мосту, автомобилисты смогут двигаться только по одной полосе Окского съезда, где ездит транспорт встречного направления.

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