Выставка «Мир глазами особенного ребенка» в Нижнем Новгороде собрала пожертвования на сумму более 150 тыс. рублей

Благотворительный фонд «Время РАСсвета» собрал свыше 150 тысяч рублей. Фото: Кирилл Мартынов

Более 150 тысяч рублей пожертвовали посетители выставки «Мир глазами особенного ребенка» в Нижнем Новгороде. Благотворительному фонду «Время РАСсвета» удалось собрать такую сумму меньше чем за пять дней. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Известно, что вырученные средства направят на оплату работы специалистов по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. К слову, картины в стиле абстракционизма, которые нарисовали подопечные фонда, настолько заинтересовала нижегородцев, что скоро планируется создание и второй экспозиции.

- Сейчас дети рисуют еще, потому что многие хотят продолжения выставки. Появились даже заказы на новые картины. Мы не останавливаемся на достигнутом, - подчеркнула организатор выставки, директор фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова.

Среди тех, кто внёс благотворительные взносы на благо фонда, числится мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель главы города по социальной политике Леонид Стрельцов и многие другие.

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