В 2021 году в Нижегородской области отремонтируют 80 километров федеральных автодорог

На участках трёх федеральных трасс в Нижегородской области запланирован ремонт в 2021 году. Работы пройдут на автодорогах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 «Нижний Новгород – Саратов». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Известно, что в Володарском районе на трассе М-7 «Волга» заменят 25 километров дорожного покрытия. Речь идет об участках дороги с 341-го по 346-й километр и с 348-го по 365-й километр. Кроме того, в ближайших населенных пунктах обустроят местные проезды и тротуары, а также восстановят элементы искусственного освещения и установят барьерное ограждение.

В целях безопасности будут по новому обустроены развороты на 341-м километре в село Мячково, на 351-м километре у поворота к посёлку Ильино, на 357-м километре между посёлками Золино и Новосмолинским, а также на 364-м километре вблизи Смолино.

Не стоит забывать и про следующий этап ремонтных работ на участке с 383-го по 386-й километр, где находится поворот на Дзержинск. Большим удобством для автомобилистов станет дополнительный съезд для разворота в сторону Москвы, его обустроят на развязке на 399-м километре.

Обновленное дорожное полотно появится и в Починковском районе на трассе Р-158 «Нижний Новгород – Саратов». Рабочие займутся восстановлением участка с 193-го по 219-й километр.

Масштабные планы по ремонту начнут реализовывать и на автодороге Р-177 «Поветлужье», получившей в 2020 году федеральный статус. По нормативным требованиям отремонтируют участок с 146-го по 187-й километр в Воскресенском районе, то есть фактически ремонту подлежит дорога от районного центра до границы с Республикой Марий Эл.

Специалисты не только обновят дорожную инфраструктуру, но и заменят элементы искусственного освещения, обустроят пешеходные переходы, автобусные остановки и тротуары в населенных пунктах.

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