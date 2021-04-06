Пять мостов отремонтируют на федеральных трассах Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году на федеральных автодорогах Нижегородской области проведут ремонт пяти мостов. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Рабочие приведут в нормативное состояние четыре моста на трассе Р-177 «Поветлужье». В частности, работы начнутся на 77-м километре через реку «Санхота», на 90-м километре через реку «Керженец», на 118-м километре через реку «Люнда» и на 157-м километре через суходол.

Ещё в ремонтную кампанию попадает мост через реку «Озерка» на 131-м километре автодороги Р-158 «Нижний Новгород – Саратов».

Согласно проекту, на объектах проведут ремонт балок и опор пролетных строений, также будут восстановлены деформационные швы и укреплены конусы. Естественно, специалисты обустроят систему водоотвода и заменят дорожное полотно износостойким асфальтобетоном. Ещё на мостах обновят барьерное и перильное ограждения.

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