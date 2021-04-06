Саблисты Нижегородской области вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Саблисты Нижегородской области вошли в тройку сильнейших на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию. В их копилке пять личных наград и три командных.

Со 2 по 5 апреля в Арзамасе прошли чемпионат ПФО по фехтованию на саблях среди мужчин и первенство ПФО среди юниоров и юношей. Принять участие в турнирах приехали 200 спортсменов из 7 регионов России. Они состязались в пяти возрастных группах в личном и командном первенстве. Нижегородскую область представляли 20 саблистов арзамасского СК «Знамя», воспитанники тренера Александра Васяева и тренера высшей категории Вадима Карпычева.

В первый день соревнований на фехтовальные дорожки вышли саблисты 2007 года рождения и старше. Арзамасец Артём Султанов завоевал 1 место и чемпионский титул.

3 апреля в категории «юноши до 24 лет» у «знаменцев» сразу две награды: серебро Антона Георгиевского в личном первенстве и бронза у команды «Нижегородская область-1» (Антон Георгиевский, Марк Кривоногов, Артём Султанов, Кирилл Суханов).

4 апреля в категории «юниоры до 21 года» у арзамасцев две бронзы: личная Артёма Султанова и в командном первенстве (Алексей Баскаков, Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов).

5 апреля в категории «юноши до 18 лет» бронзовым призером стал Кирилл Суханов, серебро у Алексея Баскакова. У команды «Нижегородская область-1» (Алексей Баскаков, Иван Атаманец, Кирилл Суханов, Алексей Махлонов) - 2 место.

Олег Лавричев, председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО «АПЗ»:

- За четыре дня соревнований нашим спортсменам удалось завоевать весь набор медалей как в личном, так и в командном первенстве. Это лишний раз подтверждает, что арзамасское фехтование уже стабильно завоевывает лидерские позиции на встречах со многими спортивными фехтовальными регионами. Конечно, есть на что обратить внимание, будем над этим работать.