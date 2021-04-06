В 26 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 109 044 человека.
Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 2 897 - за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 787 человек) и на Бору (5 436 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (107 человек) и Спасском районе (151 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 11 761
Ленинский – 7 378
Советский – 6 752
Московский – 5 093
Канавинский – 4 930
Сормовский – 4 764
Приокский – 3 696
Нижегородский – 3 491
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