В эти и следующие выходные в центре Нижнего Новгорода изменится движение транспорта

Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд транспорта будет запрещен по улице Варварской напротив дома №3 и улице Минина между домами 26 и 27/4. Ограничения будут действовать с 18:00 9 апреля до 06:00 12 апреля 2021 года.

В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Необходимо ответить, что в эти дни изменится и движение общественного транспорта. Троллейбусы №13, 17 и 31 будут ходить только до площади Свободы.

Автобусы №А-1, А-3, А-61, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-91 поедут до площади Минина и Пожарского по улицам Варварской, Пискунова, Алексеевской, Варварской. В обратном направлении они будут следовать согласно этому же маршруту.

Автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40 и Т-45 от Сенной к центральной площади города будут ездить по Большой Печёрской, Пискунова, Минина и далее по маршруту. Обратно также.

Для удобства на измененных маршрутах А-19, А-40, А-45, А-52, А-58, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97 появятся такие временные остановки, как «Речное училище», «Высшая школа экономики», «Улица Трудовая», «Площадь Сенная».

Еще несколько автобусов - А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать к площади Сенной по улицам Варварской, Пискунова, Алексеевской, Варварской, площади Минина и Пожарского, улицам Минина, Пискунова, Большой Печерской. А в направлении площади Свободы их путь пройдет через улицы Большая Печерская, Пискунова, Минина, площадь Минина и Пожарского, а также через улицы Варварская, Ульянова, Пискунова, Варварская.

На улице Варварской напротив дома №10 также будет организован второй этап ремонтных работ. С 18:00 16 апреля до 06:00 19 апреля на указанном участке будет запрещено движение транспорта.

Троллейбусы №13, 17 и 31 будут опять ходить только до площади Свободы. А автобусы №А-1, А-3, А-40, А-58, А-61, А-64, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-74, Т-91 и Т-97 будут проезжать к площади Минина и Пожарского – по улицам Варварской, Октябрьской, Ошарской, Пискунова, Варварской. В обратную сторону также, однако, в направлении площади Свободы дополнительно введут остановку «Черный пруд».

- Движение транспорта закрывается в основном в выходные дни, но всё равно есть вероятность возникновения заторовых ситуаций, особенно в вечерние часы пятниц – 9 и 16 апреля, - отметили специалисты.

Автомобилисты также смогут объехать ремонтные участки иными путями. Например, проехать можно будет по улице Ульянова (двигаясь со стороны площади Минина и Пожарского), по Георгиевскому съезду, Нижне-Волжской набережной и Казанскому съезду (в обе стороны).

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