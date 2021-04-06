Арзамасский саблист завоевал "серебро" в составе сборной России на Первенстве мира в Египте Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Арзамасский саблист, воспитанник СК «Знамя» АО «АПЗ» Кирилл Тюлюков завоевал серебро первенства мира по фехтованию в составе российской команды. Эта медаль для него уже вторая на ПМ-2021.

Дмитрий Насонов, Артём Терехов, Кирилл Тюлюков, Магамед Халимбеков – таков состав мужской юниорской сборной России по сабле, завоевавшей 5 апреля «серебро» в командных соревнованиях на первенстве мира в Каире (Египет).

Россияне во встрече с командой Индии не испытали проблем – 45:13. После второй встречи – с Украиной – наша команда повела и не упустила лидерства – 45:41.

Полуфинал Россия – Франция станет одним из самых ярких событий этого турнира. Французы повели в счете с первого же боя, и к заключительному поединку их преимущество составило девять ударов. Но все перевернул Кирилл Тюлюков. 14:2 – с таким счетом свежеиспеченный победитель первенства мира в личных соревнованиях разгромил своего соперника, захлопнув перед французами дверь в финал (45:42).

В решающей встрече соперниками россиян стали хозяева турнира египтяне. Они к концу первого круга захватили преимущество и не отдали его до самого конца (45:38). В результате у российской команды - серебро.

Напомним, 3 апреля Кирилл Тюлюков завоевал личное золото на первенстве мира в Каире. Его наставники - тренеры высшей категории мастера спорта Николай Хозин и Вадим Карпычев.