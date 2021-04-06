Давид Мелик-Гусейнов проверил качество питания в Нижегородском госпитале ветеранов войн

Фото: Instagram министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов побывал с неожиданной проверкой в областном госпитале ветеранов войн. Об этом он рассказал на своей личной странице в Instagram.

Цель визита объяснить довольно просто: недавно в социальных сетях появилась жалоба на то, что в медучреждении к людям относятся, как к свиньям, и кормят отвратительной едой. После такого заявления Давид Мелик-Гусейнов решил лично выяснить, что же происходит в госпитале.

– Приехал без предупреждения. Нелюбимые мною бахилы и обязательная термометрия на входе. Десять минут на поиск главного врача. Встретились. Видно, что не ожидал. Вместе пошли по палатам, – рассказывает замгубернатора.

Он пообщался с пациентами и попытался узнать без присутствия медперсонала, как по-настоящему обстоят дела.

– Спрашивал всех, как лечат, как кормят... приносят ли что-то из медикаментов пациенты сами? – отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Жалоб на отношение медиков или еду не было, основные недочёты касались мебели в палатах: то тут кровать заскрипит, то тумбочка покосится. После этого заместитель губернатора прошёл в палату к родственнице нижегородца, который и оставил жалобу на плохое питание в госпитале.

– Вместе сели за стол и отобедали. На первое - суп рассольник. Второе - капуста с небольшим объёмом мяса. И компот. Да, без перца и особо несоленое. Может чуть хромает эстетика подачи блюд (поправим). Но еда мне показалась довольно вкусной. И нас никто не ждал. Не закидывал в компот лихорадочно ягоды. Не вылавливал для моей тарелки мясо со дна кастрюли. Всё как и всем, – уточнил министр здравоохранения.

По итогу питанием в госпитале Давид Мелик-Гусейнов оказался доволен, обед был полностью съеден.

– Вывод. Будьте осторожны со словами. Всегда есть те, кто может незаслуженно пострадать от них. Хорошо, что приехал сам. Убедился. Все не так, как кто-то хочет политически на этом сделать очередной хайп. Прошу, не делайте медицину полем политических баталий. Дайте нам отойти от ужаса 2020 года! – подытожил Давид Мелик-Гусейнов.

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