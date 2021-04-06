Нижегородский школьник прошел в финал телепроекта «Умники и умницы». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Учащийся нижегородского лицея №82 Евгений Харитонкин стал финалистом телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Темой полуфинала стала жизнь и творчество Достоевского. На подготовку у Евгения был месяц: за это время юноша досконально изучил биографию писателя, а также прочел его романы «Униженные и оскорбленные», «Бесы», «Братья Карамазовы».

Женя блестяще выступил и прошел в финал олимпиады. На трибуне он смог заработать четыре «ордена», благодаря чему вышел на дорожку в заключительном этапе.

Финал олимпиады «Умники и умницы» покажут в эфире Первого канала в июле.