Глеб Никитин и Денис Мантуров участвовали в церемонии передачи Узбекистану ГАЗовских автомобилей скорой помощи Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 5 апреля, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин участвовали в церемонии передачи Республике Узбекистан медицинских автомобилей, созданных на Горьковском автомобильном заводе. Со стороны Узбекистана их встретил премьер-министр республики Сардор Умурзаков. Узбекистан приобрёл 20 современных машин скорой помощи. Их передача прошла в ходе международной промышленной выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". Об этом сообщило нижегородское правительство.

ГАЗ передал 16 специально изготовленных для Узбекистана внедорожных автомобилей скорой помощи "Соболь" и четыре мобильных медицинских комплекса "ГАЗель NEXT".

– Очень значимо, что выбор при обновлении парка медицинских автомобилей был сделан в пользу техники знаменитого Горьковского автомобильного завода – одного из символов Нижнего Новгорода и ключевого предприятия автопрома России. В 1933 году через территорию Узбекистана проходил первый автопробег машин марки "ГАЗ" – Москва-Каракумы. Тогда автомобили прошли непростое испытание на выносливость в жарком климате. Сегодня лучшие традиции соединяются с современными технологиями. В инженерном центре ведутся разработки техники с учётом требований различных рынков. Естественно, география экспорта расширяется. Продукция поставляется уже в 40 стран. Каждый новый контракт – это успех. Машины, переданные сегодня, позволят улучшить медицинское обслуживание жителей республики, особенно это касается отдалённых населённых пунктов. Высокое качество наших машин отметили коллеги из правительства Узбекистана и медики, – поделился Глеб Никитин.

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