Саблист из Арзамаса завоевал золотую медаль на первенстве мира в Каире

Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Воспитанник спортивного клуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода саблист Кирилл Тюлюков завоевал золото первенства мира. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

3 апреля, уже в первый же день юниорского первенства мира, который начался в столице Египта, на счету сборной России появилась золотая медаль. Ее завоевал саблист Кирилл Тюлюков.

Личное первенство оспаривали 96 участников. Первые два круга тура прямого выбывания российские саблисты прошли «на ура». Но в четвертьфинал прошли только Кирилл Тюлюков и Артём Терехов, обыгравшие своих украинских соперников. В четвертьфинале россияне встретились между собой, и уверенную победу одержал Тюлюков – 15:3. В следующем бою с поляком он также выиграл крупно – 15:5.

В финале с соперником из Узбекистана Бобиржоном Расуловым Кирилл почти весь бой лидировал и поставил золотую точку при счете 15:6, завоевав для сборной России первую высшую награду каирского первенства мира.

Напомним, наставники Кирилла Тюлюкова - тренеры высшей категории мастера спорта Николай Хозин и Вадим Карпычев.