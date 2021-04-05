234 новых случая заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, по данным на 5 апреля, общее число зараженных в регионе составило 108 803 человека. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- Лидером по числу заболевших в Нижнем Новгороде остается Автозаводский район (11 715 человек), - рассказали в региональном Минздраве. – Также в тройку лидеров входят Ленинский район (7 332 человека) и Советский район (6 742 человека). Что касается Нижегородской области, то здесь первое место по количеству зараженных сохраняет Дзержинск (8 739 человек).

К счастью, в минувшие выходные в Нижегородской области выросла и положительная статистика – из больниц были выписаны 327 человек. Свободный коечный фонд в регионе составляет 26%. Коэффициент распространения вируса составляет 0,93. К сожалению, растет и печальная статистика - за последние сутки в регионе скончались семь человек с коронавирусом.