Несогласного с решением медкомиссии жителя Арзамаса осудят за уклонение от армии

23-летнего жителя Арзамаса осудят за уклонение от призыва на военную службу. Сегодня стало известно, что расследование уголовного дела в отношении него завершено. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного Управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Молодого человека осудят по статье УК РФ "уклонение от призыва на военную службу". По версии следствия, подозреваемый без уважительных причин или законных оснований не явился по повестке в военный комиссариат по городскому округу города Арзамаса и Арзамасского района. Медкомиссия признала юношу годным к военной службе и подлежащим призыву. Повестки направлялись молодому человеку с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

По данным ведомства, обвиняемый свою вину не признал. Он не согласен с решением медкомиссии, однако заключение не обжаловал в установленном законом порядке.

Сообщается, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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