Тёплая погода без осадков установится в Нижегородской области с 5 апреля

Потепление до +12 градусов принесёт в Нижегородскую область наступившая неделя (5-11 апреля). А также преимущественно пасмурную, но зато сухую погоду. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Погода".

Уже сегодня днём, 5 апреля, если верить прогнозам синоптиков, воздух разогреется до +7 градусов. К вечеру температура снова опустится до +3, но даже ночью не уйдёт в минусовую.

Во вторник показатели повысятся ещё чуть-чуть, а уже в среду, 7 апреля, температура воздуха достигнет +11 градусов. Среда в том числе станет последним днём на этой неделе, когда солнце будет выходить из облаков. С четверга по воскресенье погода нас ожидает всецело пасмурная.

Примечательно, что небольшой дождь отмечен только в ночь со среды на четверг – вся остальная неделя будет абсолютно сухой. Ну а температурный пик ближайших семи дней придётся на воскресенье – тогда воздух должен прогреться до +12 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!