14 нападений диких животных на человека зафиксировали в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировали 14 случаев нападения диких животных на человека за десятилетний период, то есть с 2011 года. Об этом сообщили в ИА "Время Н" со ссылкой на и.о. руководителя комитета Госохотнадзора Нижегородской области Игоря Синцова.

Ровно в половине этих случаев людей кусали лисы, в 4-х – нападали медведи (причём дважды это произошло в 2020 году). В остальном это были рысь, волк и кабан. Лисы и рысь, к тому же, были больны бешенством.

К счастью, все пострадавшие люди остались живы.

Игорь Синцов отметил, что дикие животные могут приближаться к человеческому жилью без злого умысла, что чаще всего и происходит. Просто сам факт появления лесного зверя воспринимается как угроза. Представитель комитета привёл пример: в прошлом году в одну из деревень Лысковского района пришёл медведь. Он отведал яблок, а затем стал нападать на домашних птиц. Тогда на косолапого объявили охоту.

А также Игорь Синцов добавил, что встреча с хищников вероятнее всего случится в малонаселённой части области. И напомним, что в Нижегородском регионе в том числе водятся ядовитые змеи, так что смотреть под ноги внимательно необходимо.

— К диким животным нельзя приближаться. Также им нельзя смотреть в глаза, так как это воспринимается как вызов. Кроме того, нельзя делать резких движений и пытаться убежать. Нужно аккуратно покинуть место, где произошла встреча. При этом следует держать животное в поле зрения и ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной. У хищника может сработать охотничий инстинкт, — рекомендует Синцов.

Более того, он рекомендует не приучать диких зверей к человеку и не оставлять пищевые отходы на границах поселений.

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