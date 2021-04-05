Свет и горячую воду частично отключат в Нижегородском районе 5 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Электроэнергию и горячую воду отключат 5 апреля в ряде домов Нижегородского района. Об этом сообщается на сайте ГО и ЧС города Нижнего Новгорода.

Согласно опубликованной информации, в 9:00 отключат электричество в доме по адресу Казанская набережная, 5. В это время здесь будут проводиться плановые работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 16:00.

Также в 9:00 в двух домах будет отключена горячая вода: неудобство ожидает жителей дома № 6 по улице Лопатина и дома №6 по улице Верхне-Печерской. Горячее водоснабжение будет восстановлено в 15:00. Отключение связано с проведением плановых работ.