Юрий Шалабаев поддержал предложение обучать школьников и студентов основам налогообложения
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поддержал предложение "Ассоциации самозанятых" организовать обучение школьников и студентов основам налогообложения. Как сообщила пресс-служба мэрии города, это произошло на встрече Шалабаева с руководством ассоциации. Стороны обсудили планы на дальнейшее сотрудничество.
К сведению, "Ассоциация самозанятых" – первая в России, объединяющая плательщиков налога на профессиональный доход. Она появилась в Нижнем Новгороде в мае прошлого года и стала межрегиональной. Её филиалы образованы в Москве и Оренбургской области.
– Летом 2020 года администрация города совместно с ассоциацией открыла консультации для самозанятых в соседских центрах Нижегородского и Автозаводского районов. Нижегородцам разъясняли положения закона о самозанятых, помогали оформить документы на субсидии. Кроме того, с момента введения ограничений из-за коронавируса самозанятым было направлено почти 8 миллионов рублей субсидий, ещё 700 тысяч будет доведено по новым заявкам, – заверил Юрий Шалабаев.
Инициатива об обучении школьников и студентов основам налогообложения принадлежит президенту ассоциации Вадиму Айрапетяну и вице-президенту Полине Заец.
– Закон позволяет такую деятельность уже с 16 лет, консультации помогут развивать финансовую грамотность молодых нижегородцев, – резюмировал мэр Нижнего Новгорода.
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