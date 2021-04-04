Свыше 200 жилых домов осталось без холодной воды в Нижнем Новгороде 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, без холодной воды осталось свыше 200 жилых домов Нижнего Новгорода, то есть сотни жителей. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на данные АО "Нижегородский водоканал".

По информации от водоканала, инцидент произошёл по причине нескольких аварий на сетях водоснабжения.

К примеру, в Советском районе города оказался повреждён трубопровод диаметром 150 миллиметров на улице Ошарской. Из-за чего подача холодной воды прекратилась в доме № 61 по улице Ванеева и в доме № 94а по Ошарской. Ремонтные работы уже ведутся там в течение дня и продлятся до 23:30 сегодня.

Львиная доля всех отключений пришлась на Автозаводский район Нижнего Новгорода: там повредился трубопровод диаметром 100 миллиметров. Отчего на улице Водоёмной отключили холодную воду в домах № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, а на улице Нижней – в домах № 2, 3, 5А, 7, 7А, 8, 9 и 10.

На улице Дьяконова повредился трубопровод диаметров 300 миллиметров – без воды остались дома № 28, 30, 30А, 32, 34 той же улицы. В том числе семь домов на проспекте Бусыгина, пять – на Васнецова, восемь – на Газовской и один – на улице Борской.

Полный список домов, попавших под отключение, можно просмотреть на сайте Нижегородского водоканала.

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