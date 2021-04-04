На 15,2 млрд рублей снизился госдолг Нижегородской области с начала года

Государственный долг Нижегородской области с 1 января по 1 апреля 2021 снизился на 15,2 миллиарда рублей. Теперь он составляет 70,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.

По данным ведомства, сокращение долга связано с досрочным погашением кредитов кредитных организаций в январе текущего года на сумму 15,2 миллиарда рублей за счёт использования временно свободных средств на едином счёте областного бюджета.

Также сообщается, что объём госдолга на 1 апреля в сравнении с 1 марта нынешнего года не изменился.

Долг Нижегородской области на 1 апреля 2021 года на 59% состоит из государственных ценных бумаг, на 40,7% – из бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, и на 0,3% – из государственных гарантий. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

А также с январе-марта этого года нижегородский минфин произвёл выплату накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области 2016-го, 2017-го, 2018-го, 2019-го, 2020-го года выпуска в общей сумме 806,4 миллиона рублей и процентные платежи по кредитам коммерческих банков на сумму 42,7 миллиона рублей за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете для этих целей.

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