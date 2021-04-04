Инспекторы ГЖИ помогли жильцам дома в Бутурлине устранить протечку крыши

Специалисты Государственной жилищной инспекции Нижегородской области помогли жильцам дома в Бутурлине решить проблему протекающей крыши. Для начала они провели проверку кровли дома № 14 по переулку Заводскому в посёлке. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского регионального правительства.

По информации ведомства, жалоба на протекающую крышу поступила в Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от одной из жительниц этого дома. После чего ГЖИ оперативно подключилась к устранению проблемы. Проведя проверку кровли, инспекция подтвердила факты, изложенные жительницей. ДУК ООО "Бутурлинский водоканал" получила предостережение. Благодаря вмешательству ГЖИ организовали очистку кровли от снега и ремонт кровельного покрытия.

Повторная проверка показала, что течь устранена.

Областное правительство напоминает, что жители Нижегородского региона могут подать жалобу в ГЖИ любым удобным способом:

- через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;

- по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19;

- направив письменное обращение в Госжилинспекцию;

- посредством электронной почты Госжилинспекции: official@gzhi.kreml.nnov.ru;

- через интернет-приёмную сайта инспекции: http://госжилинспекция.нижегородскаяобласть.рф/.

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