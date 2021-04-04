Свыше 6000 дзержинцев проголосовало за инициативы в рамках проекта "Вам решать!"

Уже 6 414 жителей Дзержинска проголосовало за инициативные проекты по проекту "Вам решать!" на сайте вамрешать.рф. Этими данными поделилось региональное правительство. Напомним, голосование длится до 15 апреля текущего года.

Каждому жителю города химиков предлагается поддержать одну из 12 инициатив – их выдвинули активисты Игумнова, Горбатовки, Гавриловки, Пыры, Жёлнино и Бабино.

К примеру, активисты Пыры и Горбатовки особое значение придают проектам по благоустройству спортивно-игровых площадок в течение 2021 года. В случае победы на улице Школьной в Горбатовке обустроят тренажёрную площадку, со спортивным комплексом и спортивными элементами, а вместе с ними – дорожки и тротуары. В Пыре аналогичная площадка появится на улице Чкалова.

– Этот проект очень важен для всех жителей нашего посёлка. Мы решили, что спортивное оборудование необходимо разместить на пришкольной территории. Очень надеемся, что вместе сможем воплотить в жизнь данный проект, – поделилась в своих соцсетях представитель инициативной группы посёлка Горбатовки Светлана Шахина.

Дзержинцы могут проголосовать следующим образом:

1. Перейти по ссылке https://вамрешать.рф/voting-categories/35 ;

2. Выбрать г.о.г. Дзержинск;

3. Выбрать проект из предложенного перечня;

4. Авторизоваться через "Госуслуги";

5. Проголосовать за проект.

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