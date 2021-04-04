Юрий Шалабаев проверил доступность соцобъектов Нижнего Новгорода во время паводка Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проконтролировал доступ к соцобъектам города в период паводка. В том числе проверил, как идёт откачка талой воды с улицы Народная в Московском районе города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Юрию Шалабаеву поступила жалоба, что напротив школы № 118 и детского сада № 114 образовалась большая лужа. Жалобу оставили местные жители. На месте глава Московского района города Владимир Кропотин пояснил, что улица подтапливается последние 20 лет. И не беспричинно: она находится в низине, где отсутствует ливневая канализация. Техника на улице Народной работает круглосуточно, но решить вопрос полностью удастся только после таяния всего снега:

– Ко мне в Instagram обратились жители Московского района и рассказали, что каждый год сталкиваются с проблемой разлива талых вод, из-за чего не могут выйти из дома и отвести детей в садик и школу. Конечно, вопросы доступности социальных объектов в период паводка должны решаться в первую очередь. На это ещё раз обратил особое внимание глав районов. На данный момент в Московском районе откачивать талые воды помогает привлечённая техника "Водоканала" и "Теплоэнерго", которая будет работать и ночью, – заявил мэр. – Но проблему подтопления городских улиц только водооткачивающей техникой решить не получится. Нужно строить ливневую канализацию. Чем мы активно занимаемся.

Юрий Шалабаев также отметил, что проект концессионного соглашения по ремонту и строительству ливневой канализации в Нижнем Новгороде проработан глубоко.

– Будем делать так, чтобы проект в этом году уже запустить в жизнь, и начать исправлять эту многолетнюю проблему, – подытожил глава города.

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