Сразу два моста затопило в Нижегородской области из-за паводка

Затопление низководного автомобильного моста в Починковском муниципальном округе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сразу два моста затопило в Нижегородской области из-за ухудшения погодных условий и поднятия уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В минувшую пятницу, 2 апреля, затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Вичкинза. Однако это не означает, что жители деревни Осинка в Дивеевском районе не смогут покинуть свой населённый пункт.

Сейчас движение транспорта организовано по объездной грунтовой автодороге, находящей в 5 километрах от места затопления. Для тех, кто всё же предпочитает передвигаться пешком, есть возможность пройти по незатопленному пешеходному мосту через Вичкинзу.

- Жилые дома в зону затопления не попадают, - отмечают специалисты. - Эвакуация жителей не требуется.

Также население полностью обеспечено продуктами питания, проблем с медицинским обслуживанием и пожарной охраной нет.

Сегодня,3 апреля, в Починковском районе затопленным оказался низководный автомобильный мост через реку Алатырь. В 500 метрах от места затопления находится село Кочкурово, но его, к счастью, не затопило, а эвакуация местным жителям оказалась не нужна.

Автомобильное сообщение с заречной частью села Кочкурово не нарушено, - подчеркнули в ведомстве.

Для автомобилей движение организовано по объездной грунтовой дороге, а для пешеходов по пешеходному мосту через реку Алатырь.

Все жизненно важные продукты и медицинское обеспечение у местных жителей имеются.

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