Глеб Никитин провел рабочую встречу с нижегородским бизнес-омбудсменом

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий представил Глебу Никитину отчет об итогах деятельности за 2020 год. Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павлом Солодким. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи бизнес-омбудсмен представил отчет об итогах деятельности за 2020 год и рассказал, что ведомство занималось разбором 561 обращения. Причем специалисты разбирали как новые дела, так и те, с которыми работа велась с прошлых лет.

Стоит отметить, что 90% обращений касались административных дел, а оставшиеся 10% - уголовных. Большую работу провели и в консультационном центре, сотрудники побеседовали и оказали помощь 1 700 субъектам малого и среднего предпринимательства. Также проводился и личный прием предпринимателей, этой возможностью воспользовались 141 человек.

- В прошлом году мы столкнулись с кризисом, которого не знали ранее. И я хочу отметить оперативность и взвешенность решений, которые принимали областное правительство. Нам удалось избежать перекосов, наблюдавшихся в других регионах. Все понимали, что потери будут неизбежны. Но с задачей минимизировать их область справилась, - поделился Павел Солодкий.

Естественно, что большинство обращений затрагивали экономические вопросы, которые возникли вследствие распространения коронавируса. Другие обращения касались действий контрольно-надзорных и силовых органов и уголовного преследования.

Итак, всего в 2020 году завершилось рассмотрение 392 жалоб. Нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности было установлено в 260 случаях, в 70% обращений права предпринимателей удалось восстановить полностью.

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