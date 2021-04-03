На аллее Трудовой славы в Приокском районе высадят около 1 тысячи цветов

На аллее Трудовой славы высадят около 1 000 цветов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: пресс-служба администрации Приокского района

В Нижнем Новгороде благоустроят аллею Трудовой славы, расположенную на улице Пятигорской. Работы проведут по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация Приокского района.

В настоящее время идут подготовительные работы, рабочие уже демонтировала старое ограждение.

- Это у нас видовое место. Вместо ограждения будет высажена живая изгородь из спиреи - 299 кустов. Также на этом месте высадим 186 мелких кустарников и разобьем многолетний цветник, где появятся порядка 1 000 цветов, - подчеркнул и.о. главы района Вадим Харченко.

Согласно концепции проекта, на территории общественного пространства также заменят брусчатку, проведут декоративный ремонт стелы и отремонтируют наружное освещение.

Всего в 2021 году в Приокском районе благоустроят пять мест. Так, запланированы работы по обновлению «Лесного массива» в микрорайоне «Шербинки-2», облагородят и бульвар в микрорайоне «Щербинки-1». Кроме того, в программу ФКГС вошел сквер у НИИИС имени Ю.Е. Седакова и бульвар по проспекту Гагарина.

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