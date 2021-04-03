Нижегородский зоопарк «Лимпопо» заработал в штатном режиме

Зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде вернулся к обычному режиму работы. Сегодня с утра, 3 апреля, двери зоопарка вновь открылись для посетителей.

- Мы благодарим поставщика электроэнергии за оперативное устранение последствий аварии и возобновления электроснабжения зоопарка, - отметил директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Напомним, что вчера «Лимпопо» закрыли из-за внештатного отключения электроэнергии. Как оказалось, на одной из подстанций произошла авария, поэтому сотрудникам зоопарка пришлось воспользоваться генераторами, чтобы обеспечить вольеры светом, вентиляцией, отоплением, а также фильтрацией и обеззараживанием воды.

К слову, технических мощностей альтернативных источников питания было недостаточно, чтобы запустить художественно-декоративную подсветку в павильонах или возобновить деятельность кафе. Поэтому 2 апреля зоопарк был закрыт для нижегородцев.

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