Нижегородец получил медаль за спасение заблудившейся в лесу 5-летней девочки

Командующий Приволжским округом Росгвардии вручил медаль «За спасение» нижегородцу Кириллу Ильину. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

Нижегородца Кирилла Ильина наградили медалью «За спасение». В 2019 году руководитель росгвардейского учебного центра «Ратник» школы № 51 вместе со своими воспитанниками разыскал потерявшуюся в лесу пятилетнюю Зарину Авгонову. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области.

Напомним, что вся страна с замиранием сердца на протяжении трёх дней следила за поисками малышки, которая ушла 18 августа из дома в поселке Степановка Вознесенского района и не вернулась обратно. Искать пропавшую девочку тогда приехали волонтеры не только из разных уголков Нижегородской области, но и из других регионов.

Больше 900 человек день и ночь искали Зарину, и вот поздно вечером 21 августа девочку нашли живой.

- Мне приятно получить награду, но я никогда не стремлюсь к каким-либо поощрениям, - поделился Кирилл Ильин. - Для меня важно помогать людям, заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Он также отметил, что хочет не просто научить детей ходить строем, но и дать им практические навыки, которые в дальнейшем пригодятся в жизни. Так, 20 ребят из его учебного центра занимаются медицинской подготовкой, тактикой поисково-спасательных работ, а также особенностями военной разведки.

- В этом году пять из них будут поступать в вузы, связанные с силовыми структурами, - добавил нижегородец, на счету которого не одна спасенная жизнь.

В октябре 2020 года Кирилл Ильин вновь проявил себя с лучшей стороны и оказал помощь мотоциклисту, который получил серьезную травму в ДТП.

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