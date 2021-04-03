Нижегородские достопримечательности подсветили синим цветом 2 апреля

Международная акция «Зажги синим» прошла во Всемирный день распространения информации об аутизме. Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Во Всемирный день распространения информации об аутизме, 2 апреля, Нижний Новгород во второй раз присоединился к международной акции «Зажги синим». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 19:00 до 00:00 восемь нижегородских достопримечательностей переливались синим цветом, в числе которых Кремль, ярмарка, телебашня, стадион «Нижний Новгород», Нижегородский академический театр драмы имени М. Горького, речной вокзал, здание Государственного банка, а также Шуховская башня в Дзержинске.

Напомним, что на сегодняшний день в Нижнем Новгороде работает три ресурсных центра сопровождения образования людей с расстройством аутистического спектра. Так, один из центров отвечает за сферу здравоохранения, второй за сферу образования и третий за социальную сферу.

- На сегодняшний день в регионе проживает около 1100 детей с диагнозом РАС, и главная задача Ресурсного центра - стать для семей «единым окном», куда они смогут обратиться за помощью и получить поддержку специалистов, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе открытия одного из центров.

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