Собственника «Дома чекиста» в Нижнем Новгороде могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Штраф до 500 тысяч рублей грозит собственнику «Дома чекиста», расположенного на улице Малая Покровская (№16) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Newsroom 24» со ссылкой на УГО ОКН Нижегородской области.

К административной ответственности собственника привлекут за то, что он не выполнил в срок предписание о сохранении объекта культурного наследия. Компания ООО «Комплекс-Строй» должна была согласовать проект и провести реставрацию здания ещё в 2020 году, но этого так и не произошло.

Теперь этим делом занимаются в Нижегородском районном суде. Так, для граждан предусмотрены штрафы в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей или дисквалификация на 2 года, на юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что здание «Дома чекиста» было построено в 1932 году по проекту архитектора А. Н. Тюпикова. В 1982 году здание получило статус памятника истории и архитектуры.

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