Нижегородский зоопарк «Лимпопо» закрыт 2 апреля из-за отключения света

Зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде перешел на аварийный режим работы. Причиной отключения электроэнергии стала внештатная ситуация, возникшая на одной из подстанций. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Соответственно, сегодня, 2 апреля, зоопарк закрыт для посетителей.

- Последствия аварии устраняются, но точные сроки возобновления подачи электроэнергии пока неизвестны, - рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Данная ситуация никак не отразилась на жизни и комфорте зверушек, потому что сейчас в электроснабжении вольеров задействованы альтернативные источники питания. Кроме того, по-прежнему в рабочем состоянии находится вентиляция, отопление, а также фильтрация и обеззараживание и воды.

- Однако технических мощностей генераторов недостаточно для обеспечения жизнедеятельности зоопарка в полном объеме. Например, у нас нет возможности запустить художественно-декоративную подсветку в павильонах или возобновить деятельность кафе, - добавили в пресс-службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!