В Нижнем Новгороде состоялось открытие выставки «Мир глазами особенного ребёнка»

Выставка «Мир глазами особенного ребёнка» открылась во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Фото: Кирилл Мартынов

Сегодня, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в Нижнем Новгороде открылась экспериментальная выставка «Мир глазами особенного ребёнка». Как сообщает pravda-nn.ru, проект реализуется при поддержке АНО «Центр 800» и проекта «800 добрых дел».

Инсталляция представлена 15 картинами в стиле абстракционизма, которые нарисовали подопечные благотворительного фонда «Время РАСсвета» в возрасте от 5 до 8 лет.

- В первую очередь аутизм проявляется в нарушении контакта с внешним миром. Но это не значит, что дети не хотят общаться, дружить, самовыражаться, - подчеркнула директор благотворительного фонда «Время РАСсвета» Екатерина Ферапонтова. - И творчество - один из способов самовыражения. Мы предоставили детям холсты, краски, никакого задания не было, полнейшая импровизация. И получилось очень глубоко.

Первым оценил творчество юных художников мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что каждая из картин завораживает: их хочется стоять и рассматривать, чтобы вникнуть в то, что чувствовал и пытался передать ребёнок.

Посетители выставки смогут приобрести любую понравившуюся работу. Собранные средства пойдут на оплату дорогостоящих консультаций для тех родителей, у которых есть ребенок с расстройствами аутистического спектра.

- Я очень советую купить эти картины. Они принесут в ваш дом свет, добро и радость, - поделилась руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Напомним, что выставка будет проходить в Нижегородском областном информационном центре, который расположен по адресу улица Горького, дом №151А, 3-й этаж.

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