Алексей Порфененко возглавил центр спортивной подготовки Нижегородской области

У нового руководителя большой опыт проведения международных турниров и крупных спортивных мероприятий. Фото: министерство спорта Нижегородской области

Алексей Порфененко назначен на должность директора центра спортивной подготовки Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Новый руководитель обязан организовывать подготовку сборных команд России из числа ведущих нижегородских спортсменов, а также координировать работу стадиона «Локомотив» и спортивного центра «Борский».

Необходимо отметить, что Алексей Порфененко квалифицированный специалист в области спортивного менеджмента и уже более 15 лет руководит спортивными объектами. Например, под его управлением в 2010-м году прошел чемпионат России по легкой атлетике, а в 2012 году - форум «Россия - спортивная держава».

- Его образование позволяет решать вопросы экономического и юридического характера, что немаловажно в плане качественного управления спортивной инфраструктурой и рабочими процессами регионального центра спортивной подготовки, - поделился министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

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