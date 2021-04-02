Реставрация художественного музея в Нижегородском кремле завершена на 90%

Дом губернатора откроет свои двери для посетителей к юбилею Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

Реставрация художественного музея в кремле Нижнего Новгорода завершена на 90%. Уже в начале августа нижегородцы смогут посетить обновленный дом военного губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что в ходе работ были полностью заменены инженерные сети и снесены лишние стены, возведённые в советское время. Также специалисты отреставрировали двери и порталы, лепнину, декор и исторический паркет.

- До реставрации помещения музея сохраняли мелкую кабинетную нарезку. Здесь не было ощущения размаха, невозможно было комфортно наслаждаться шедеврами русского искусства, - подчеркнул региональный министр культуры Олег Беркович. - Но теперь это будет просто фантастическое место, достойное тех картин, которые хранятся в фондах музея.

К слову, ремонт проводится таким образом, чтобы не только приспособить здание к современному использованию, но и сохранить его уникальность как памятника архитектуры.

- На первом этаже ценные элементы, в основном, были утрачены, здесь мы сделали упор на приспособление под выставочное пространство. При реставрации мы обнаружили лепной фриз на потолке. А на втором этаже, например, вернули стенам исторический цвет, - рассказал гендиректор подрядной организации Владимир Молоканов.

Финансирование реставрационно-ремонтных работ в художественном музее обошлось в 207 миллионов рублей.

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