В Нижнем Новгороде потратят 1,7 млрд рублей на закупку 197 дорожных машин

Автопарк дорожной техники Нижнего Новгорода пополнят 197 новых машин, их закупят по лизинговой программе. Администрация города объявила четыре аукциона с общей стоимостью почти в 1,7 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, первый аукцион предполагает закупку самосвалов и машин с распределителем противогололедных материалов. На эти цели выделена сумма в размере 98,28 миллионов рублей.

Второй лот обойдется в 1,3 миллиарда рублей. Контракт предполагает приобретение 104 единиц техники, среди которых 38 дорожных комбинированных машин, погрузчики, грейдеры и другие машины.

Начальная цена третьего аукциона выходит в 201,4 миллионов рублей. За эти средства дорожная техника Нижнего Новгорода пополнится 53 тракторами, пассажирским автобусом, двумя автомобилями «Лада» и снегоуборщиком.

Четвёртый лот на закупку дорожной техники обойдется в 26,48 миллионов рублей. Согласно документации, будут закуплены 17 спецмашин: газонокосилки с сиденьем, фронтальный погрузчик, распределитель противогололедных материалов и дробильная установка для трактора.

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