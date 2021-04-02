Руководство нижегородского хоккейного клуба «Чайка» подвело итоги сезона 2020-2021

Руководство нижегородского молодежного хоккейного клуба «Чайка» подвело итоги завершившегося сезона. В пресс-конференции, посвященной этой теме, приняли участие гендиректор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов, генеральный менеджер Максим Гафуров и главный тренер «Чайки» Николай Воеводин.

- Сезон был не простой – как в хоккейном мире, так и в целом. Коронавирус не обошел стороной и наши команды, - приводит pravda-nn.ru слова Александра Харламова. – В частности, порой приходилось общаться в Молодежную хоккейную лигу по вопросу переноса матчей. Лига шла нам навстречу, за что мы очень благодарны. В этом сезоне мы впервые в истории стали победителями Конференции по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «Чайка» вышла во второй круг, но уступила «Толпару». Но ребята молодцы – старались!

Николай Воеводин отметил, что на начало сезона во многом повлиял тот факт, что некоторые ребята подъезжали буквально перед стартом игр – и не успевали понять всю тактику. Но после Нового года ситуация заметно улучшилась.