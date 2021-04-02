С 11 апреля возобновляются прямые авиарейсы Нижний Новгород - Минск

С 11 апреля из Нижнего Новгорода возобновятся прямые авиарейсы в Минск. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 175 авиакомпании «Белавиа». В самолете смогут находиться максимум 76 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Новый авиаперевозчик планирует совершать полёт один раз в неделю – по воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода планируется в 03:30, прибытие в международный аэропорт Минска в 05:30. Обратный перелет: вылет из Минска – в 00:25, прибытие в Нижний Новгород – в 02:20.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Также на территории аэропорта необходимо ограничить свое время пребывания до двух часов и минимизировать количество сопровождающих людей.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств из-за коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!