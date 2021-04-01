Откачка талой воды и уборка мусора продолжаются в Автозаводском районе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода продолжается откачка талой воды. Сегодня прибордюрные полосы центральных улиц района и внутриквартальные проезды расчищали 155 дорожных рабочих и 26 единиц техники. Об этом сообщило районное управление благоустройства и содержания дорог Автозавода.

А именно работы проходили на улице Веденяпина, проспектах Молодёжном и Ленина. Кроме того, с газонов убирали мусор на улицах Лескова, Краснодонцев, Фучика, Южном шоссе, проспекте Кирова и других. Мусор стал подниматься на поверхность из-за таяния снега.

Водооткачивающая техника работала на улицах Героя Прыгунова, 22, Васнецова, Веденяпина, 27, Челюскинцев, 17 и других. За прошедшие сутки откачали свыше 300 кубометров талых вод.

Автозаводцы могут сообщить адреса, где необходимо откачать талые воды, по телефонам:

293-35-13 – управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района;

269-16-26 – муниципальное предприятие "РЭД";

295-73-56 – круглосуточная аварийная служба ООО "Наш Дом" (по придомовым территориям).

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