Волонтеры совершили более 9,7 млн поездок по транспортным картам в Нижегородской области

Волонтеры совершили 9 миллионов 762 тысячи поездок по персональным транспортным картам, дающим право на бесплатный проезд, за период с марта 2020 года по март 2021 года. Выпуск таких карт стартовал год назад в связи с введением мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщают в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

К 1 марта 2021 года было выпущено 45 390 таких карт. Их выдавали волонтерам, работникам медицинских организаций, сотрудникам Роспотребнадзора и другим специалистам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Только в 2020 году из регионального бюджета на это было выделено более 212 миллионов рублей.

Поскольку теперь обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет заканчивается, а работа системы здравоохранения постепенно возвращается к штатному режиму, с 10 апреля действие бесплатных проездных будет прекращено.