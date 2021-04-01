Фасады зданий в исторической части Нижнего Новгорода приведут в порядок к 800-летию города Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с ответственными руководителями проинспектировал здания и дороги в историческом центре города – прошелся по улицам Минина, Пискунова, Варварской, Рождественской и другим. По итогам инспекции он поручил к 800-летию привести в порядок фасады зданий на главных улицах города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Важно привести в надлежащее состояние фасады исторических зданий – покрасить, восстановить лепнину. За отсутствие должного ухода собственников будем штрафовать. Кроме того, нужно заменять вывески, которые не соответствуют дизайн-коду города, - отметил Юрий Шалабаев.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман добавил, что к 800-летию город планируется избавить от визуального шума за счет проекта «Чистое небо» - спрятать воздушные линии связи и другие провода, мешающие обзору.