Благоустройство Большой Покровской к юбилею Нижнего Новгорода началось 1 апреля

Благоустройство Большой Покровской началось сегодня, 1 апреля, в Нижнем Новгороде. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что к юбилею города этим летом пешеходная зона от улицы Октябрьской до Малой Покровской будет облагорожена в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". То есть строительно-монтажные работы должны завершиться в июле.

Выполнять работы будет ООО "Горстрой", а заказчиком выступает АНО "Центр 800".

Нижегородское правительство обращает внимание на то, что Большую Покровскую не перекроют полностью. Её разделили на десять участков по 250 метров. Перекрываться будет только половина ширины улицы, вторая же останется свободной для пешеходов.

Сегодня утром работы начались на первом участке от перекрёстка Малой Покровской улицы до дома №39Б. Там установили временное ограждение и приступили к демонтажу существующего покрытия для прокладки инженерных коммуникаций. Для выполнения чего задействовали более 30 рабочих. В скором времени начнутся земляные работы, демонтаж старых и установка новых опор освещения, ремонт фундаментов, прокладка кабельных линий освещения, демонтаж клумб и малых архитектурных форм, а также устройство ливневой канализации и покрытий. Ремонт первого участка Покровки продлится до середины апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!