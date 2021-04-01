Дни Хорватии планируют провести в Нижегородской области в 2022 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородскую область с рабочим визитом посетил глава представительства Хозяйственной палаты Хорватии в России Яков Деспот – его встретила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, на сентябрь этого года запланирован визит делегации деловых кругов Хорватии в Нижегородскую область.

В ходе встречи Яков Деспот и Ольга Гусева обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества региона с республикой, а также проведение предстоящих совместных мероприятий в рамках юбилея Нижнего Новгорода. Представитель Хозяйственной палаты Хорватии предложил провести круглый стол с участием хорватских и нижегородских компаний, заинтересованных в выходе на европейский рынок.

– Мы намерены и дальше укреплять наше взаимодействие, прочную основу для которого заложил визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Нижегородскую область в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, – напомнил Яков Деспот.

И добавил, что в 2022 году хорватская сторона намерена провести в Нижегородской области Дни Хорватии по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений России и этого государства.

В ответ Ольга Гусева пригласила хорватского представителя поучаствовать в Международном форуме "ИнтерВолга 2021" и в съёмках фильма об истории развития международных отношений Нижегородской области с момента открытия региона для посещения иностранными гражданами.

– Все эти мероприятия несут большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества и, несомненно, позволят нам сделать качественный рывок в развитии кооперационных связей с Хорватией, особенно в области торговли, промышленности и туризма, – заверила директор департамента.

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