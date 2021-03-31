Центральные улицы Нижегородского района убирают от снега и наледи

На улицах Минина, Варварская, Горького и Нижне-Волжской набережной ведутся работы по очистке от снега и наледи. Об этом сообщила администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода.

В ночь с 30 на 31 марта от снега были очищены улицы Рождественская, Горького, Новая, набережные Гребного канала и Нижне-Волжская и площадь Горького. Для этих целей задействовали 70 дорожных рабочих и 25 единиц спецтехники.

Более того, подрядные организации начали собирать мусор, который появляется из-под растаявшего снега.

– Сегодня уборка производилась на улицах Минина, Варварская, Горького Нижне-Волжская набережная, – доложил начальник управления содержания дорог района Константин Лицов.

В связи с потеплением особое внимание уделили очистке крыш от снега, сосулек и наледи.

Жители Нижегородского района могут сообщить о "ледяных крышах" в личных сообщениях Instagram @nizh_adm или заполнить анкету, ссылка на которую указана в шапке профиля.

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