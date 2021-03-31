Прием заявлений в Школу 800 стартует в августе

Нижегородцы смогут пожать заявления в Школу 800 в августе 2021 года, после того как образовательное учреждение получит лицензию. Об этом сообщил директор школы 800 Сергей Злобин.

- К нам уже поступило огромное число предварительных заявок на обучение, - поделился Сергей Злобин. – Благодаря этому мы сможем определить необходимое количество классов. Ориентируясь на количество заявок, мы уже решили увеличить число первых классов и параллелей 7-8 классов, которые традиционно наиболее востребованы среди школьников.

Напомним, прием заявлений во все остальные школы Нижегородской области начнется с 1 апреля. Пока Школа 800 еще не получила лицензию, родителям рекомендуют подать заявления в школы на своем микроучастке. А уже потом дожидаться приглашения от Школы 800.

- Сразу после выполнения всех необходимых нормативных процедур мы пригласим для подачи заявлений в нашу школу, - пояснил Сергей Злобин. – О начале приема заявлений мы объявим дополнительно. Если родители примут решение перевести ребенка в Школу 800, то образовательный центр сам уведомит об этом муниципальную школу на основании поданного заявления.