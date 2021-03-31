Билайн Бизнес и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга.

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») объявил о начале сотрудничества с Aggregion. Компании планируют вывести на рынок новые продукты для омниканальных экосистем.

Партнерство позволяет реализовать уникальные интеграционные проекты в области маркетинга, рекламы и аналитики, например, для транспортной отрасли или государственного сектора, ритейла, фармкомпаний и медиа-холдингов. В тех проектах, где требуется работа с данными многих участников и использование различных каналов коммуникаций.

Благодаря сотрудничеству AdTech от Билайн Бизнес и Aggregion у бизнеса появились расширенные возможности по работе с CRM аудиториями и данными крупнейших организаций (например, «Магнит» из сферы ритейл и фармкомпании). Это позволит повысить точность подбора аудиторий для маркетинговых активностей, а также масштабировать текущий функционал по сквозной online-to-offline аналитике.

Также планируется совместный выпуск новой децентрализованной омниканальной CDP платформы, которая увеличит возможности составления профилей клиентов на основе расширенных данных CRM, Web, Mobile, собственных In-store решений – все это поможет вывести коммуникации на качественный уровень. Оптимизированное распределение бюджетов и возможность замера эффективности отдельных рекламных площадок достигается за счет объединения информации о покупках аудитории с продуктами AdTech по определению предпочтений, по телесмотрению и по рекламным площадкам.

Технологии децентрализованного хранения данных Платформы Aggregion, позволяют крупным компаниям применять ее функции для омниканального маркетинга: данные будут собираться и обрабатываться в контуре каждого клиента. При этом им будут доступны все возможности аналитики Билайн: от профилей аудитории, отсортированных по тысячам атрибутов, до гео- и рыночной аналитики для медиапланирования. Клиенты смогут монетизировать свои данные и рекламные инструменты, предоставляя их другим участникам платформы или организуя собственные партнерства, создавая новые маркетинговые экосистемы.

Решения Aggregion основаны на протоколе децентрализованной обработки данных и используют технологии Intel® SoftwareGuardExtensions (Intel® SGX) для формирования защищенных анклавов, которые позволяют обрабатывать деперсонализованные данные от нескольких компаний с сохранением конфиденциальности.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, ПАО Вымпелком:

«Развитие систем в части взаимодействия с маркетинговыми технологиями является приоритетом для компании Билайн. На текущий момент существует не так много решений, позволяющих объединить знания различных компаний о своих клиентах. И мы надеемся, что наше сотрудничество позволит консолидировать всю экспертизу рынка и создать действительно эффективную систему по работе с данными различных поставщиков».

Сергей Жуков, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России:

«Потребность в более высоком уровне защиты данных и конфиденциальности вычислений возрастает по мере того, как многосторонние бизнес-процессы, сотрудничество и транзакции перемещаются в онлайн. Инновационные партнеры, такие как Aggregion и AdTech от Билайн Бизнес, применяющие в своих облачных сервисах методы конфиденциальных вычислений на базе Intel® SGX, способны обеспечить новый уровень защиты используемых данных, применяя наиболее протестированную и распространенную в отрасли среду конфиденциальных вычислений на основе аппаратного обеспечения».

Нукри Башарули, СЕО Aggregion:

«Каждой компании необходимо интеллектуальное 360-градусное представление о своем клиенте, но эта информация хранится в множестве разрозненных баз данных. Протокол конфиденциальных вычислений Aggregion и продукты, построенные на его основе, позволяют гарантировать всем клиентам сохранность и конфиденциальность данных при совместной работе над ними».

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Aggregion – компания-правообладатель Платформы Aggregion, технологии для безопасного сопоставления данных от разных компаний без потери ими контроля или передачи данных в какое-либо центральное хранилище.

CRM (CustomerRelationshipManagement) – система для управления отношениями с клиентами.

Online-to-offline – форма рекламы, которая направлена на привлечение потенциальных клиентов в традиционные магазины из Интернета.

CDP (CustomerDataPlatform) – система, которая объединяет в себе преимущества платформы управления данными DMP (DataManagementPlatform) и системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM (CustomerRelationshipManagement).

Web-данные – данные, собранные с сайта клиента с помощью пикселя.

Mobile – данные, собранные из приложения клиента с помощью SDK-трекера.

In-store – реклама внутри помещений.