В Дзержинске разработают концепцию развития исторического центра

В Дзержинске в течение апреля 2021 года будет разработана концепция развития исторического центра города. Об этом стало известно на заседании межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды, состоявшемся 29 апреля.

- В течение месяца проектировщики должны будут проанализировать все предложения, поступившие от жителей города в ходе общественных обсуждений, - отметил и.о. заместителя главы Дзержинска Александр Платонов. – В частности, на выделенной для благоустройства территории жители хотели бы видеть больше мест для прогулок и тихого отдыха. Благодаря участию города во Всероссийском конкурсе лучших проектов в категории «исторические поселения» позволит реализовать все задумки жителей.

В самом центре города планируется сформировать максимально доступную для жителей городскую среду. Там должны появиться удобные парковки, а также точки притяжения для молодежи и старшего поколения.

На каждом этапе формирования проекта благоустройства исторического центра к работе будут привлекаться горожане. Это позволит максимально учесть мнение большинства жителей города.

Напомним, обсуждение развития исторического центра Дзержинска состоялось в середине марта.