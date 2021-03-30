В «Автодоре» опровергли забастовку рабочих на стройке участка трассы «Москва-Казань»

В группе компании «Автодор» опровергли информацию забастовке рабочих при строительстве участка трассы Москва - Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее прораб субподрядной организации Никита Кожемякин распространил видео, в котором пожаловался на отсутствие оплаты рабочим, которые занимаются поставкой щебня на этот участок. Этой информацией уже заинтересовались в прокуратуре.

- Арзамасской городской прокуратурой с привлечением специалиста Государственной инспекции труда в Нижегородской области организована проверка информации СМИ о забастовке дорожников на строящейся трассе М-12, - отметили в ведомстве. - В рамках проверки будет дана оценка законности невыплаты заработной платы, неоформления трудовых отношений с работниками.

Ранее мы писали, что на участке длиной 120 километров идет обустройство площадки для складирования песка и щебня. Благодаря этому к строительству можно будет приступить сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы.